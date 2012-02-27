叙利亚反对派分家 叙爱国组织成立

路透安曼2月26日电（记者 Khaled Yacoub Oweis）---叙利亚全国委员会一些重要成员周日退出并成立新的组织，对抗总统阿萨德的反对派出现最严重的一次分裂。

叙利亚全国委员会由270名成员组成，其中至少20名世俗和伊斯兰成员宣布成立“叙利亚爱国组织”。

新组织由律师、前法官Haitham al-Maleh领导，成员包括去年12月被释放、入狱六年的反对派领导人Kamal al-Labwani，人权律师Catherine al-Talli，与叙利亚自由军（Free Syrian Army）有联系的间谍Fawaz al-Tello，以及叙利亚全国委员会负责外交政策的Walid al-Bunni。

“叙利亚全国委员会成立後未能取得令人满意的结果，也没能激活内部执行部门，亦或是听取叙利亚国内反对派的呼声，这导致叙利亚经历了长期而艰难的岁月。”叙利亚爱国组织发表的声明称。

“之前的运作方式毫无用处。我们决定组成爱国行动组织，利用一切方法，包括支持叙利亚自由军，迫使阿萨德下台。”

该组织在突尼斯发布了上述声明，叙利亚全国委员会成员上周在此参加了50国“叙利亚之友”会议，其中也包括决定独立出去的上述成员。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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