美俄同意尝试重启叙利亚和平计划

路透布鲁塞尔4月23日 - 美国国务卿克里周二称，他同俄罗斯外交部长拉夫罗夫已就寻找途径重启叙利亚和平计划达成共识，但他承认可能会遇到重重困难。

克里在布鲁塞尔与拉夫罗夫及北约成员国官员会谈后发表了上述讲话。他在讲话中未再提及之前呼吁北约为应对叙利亚局势准备应急方案的内容。

克里称，他同拉夫罗夫就重启去年6月在日内瓦达成的叙利亚和平计划的途径进行了磋商。该和平计划建议在叙利亚建立过渡政府。

“我们将重新探讨这些可能性，看看是否有其它也许可以寻求的途径，”克里说。

他指出，虽然美俄对叙利亚总统阿萨德下台的时间和方式可能存在不同意见，“但我觉得，对于他的下台或许是解决（叙利亚问题）方案不可避免或不可或缺的前提条件，两国并不存在分歧”。

克里强调：“我想告诉大家的是：这将是一条非常艰难的道路……没人觉得此事会一帆风顺。”

俄罗斯数月来一直呼吁执行世界大国达成的日内瓦宣言（Geneva Declaration），但反对美国要求阿萨德下台的主张。

拉夫罗夫周二在新闻发布会上称，不能“用各种方式解读”日内瓦协议，该协议不存在分歧。

“每天都有更多人丧命。不论如何，我觉得从呼吁选举到真正行动的紧迫感在与日俱增，正因为如此，我们才希望能看到各方的具体行动，”他说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。