叙利亚反对派排除与叙政府非直接和平对话的可能性

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透贝鲁特1月22日 - 叙利亚反对派一名高官周五称，在俄罗斯停止进行空袭以及政府对居民区解除封锁前，不存在与政府进行非直接和平对话的可能性。
叙利亚反对派副手George Sabra还指出，他代表的反对派委员会周六将与美国国务卿克里讨论外交解决途径。
克里周四坚持称，对话将于下周在日内瓦举行，尽管他们不会面对面会谈。叙利亚政府曾表示准备参加。
“我们不关心对话的形式，但谈判的条件必须合适，”Sabra对路透说道。当被问及这是否意味着反对派不会参加克里提到的非直接形式对话时，Sabra说“是的”。
“目前，会议面临的障碍还没有被清除。俄罗斯战斗机必须停止轰炸平民，对被封锁区域的围困必须解除，”他在电话中称。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透1月18日 - 美国前总统布什(George H. W. Bush, 老布什)的办公室周三表示，老布什因肺炎问题已转入休士顿一家医院的加护病房，医师为他清理气管后，正在休养之中，情况稳定。
路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。