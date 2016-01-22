叙利亚反对派排除与叙政府非直接和平对话的可能性

(本文由路透中文网编译提供)

路透贝鲁特1月22日 - 叙利亚反对派一名高官周五称，在俄罗斯停止进行空袭以及政府对居民区解除封锁前，不存在与政府进行非直接和平对话的可能性。

叙利亚反对派副手George Sabra还指出，他代表的反对派委员会周六将与美国国务卿克里讨论外交解决途径。

克里周四坚持称，对话将于下周在日内瓦举行，尽管他们不会面对面会谈。叙利亚政府曾表示准备参加。

“我们不关心对话的形式，但谈判的条件必须合适，”Sabra对路透说道。当被问及这是否意味着反对派不会参加克里提到的非直接形式对话时，Sabra说“是的”。