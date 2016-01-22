叙利亚反对派排除与叙政府非直接和平对话的可能性

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透贝鲁特1月22日 - 叙利亚反对派一名高官周五称，在俄罗斯停止进行空袭以及政府对居民区解除封锁前，不存在与政府进行非直接和平对话的可能性。
叙利亚反对派副手George Sabra还指出，他代表的反对派委员会周六将与美国国务卿克里讨论外交解决途径。
克里周四坚持称，对话将于下周在日内瓦举行，尽管他们不会面对面会谈。叙利亚政府曾表示准备参加。
“我们不关心对话的形式，但谈判的条件必须合适，”Sabra对路透说道。当被问及这是否意味着反对派不会参加克里提到的非直接形式对话时，Sabra说“是的”。
“目前，会议面临的障碍还没有被清除。俄罗斯战斗机必须停止轰炸平民，对被封锁区域的围困必须解除，”他在电话中称。（完）
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。