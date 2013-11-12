叙反对派同意参加和谈 称阿萨德必须下台

路透伊斯坦布尔11月11日（记者 Dasha Afanasieva） -叙利亚反对派周一同意参加在日内瓦举行的和平谈判，但称总统阿萨德不能在过渡政府中担任角色。

叙利亚全国联盟还要求释放叙利亚监狱中的妇女和儿童，以及军方放松对反对派控制地区的围攻，并将此作为参加日内瓦和谈的前提条件。

和谈日期尚未商定，美国和俄罗斯的分歧以及叙利亚反对派无法确定态度导致和谈数次延期。

“叙利亚全国联盟在将包括总统、军队和安全等全部权力都移交给过渡政府的基础上同意参加会议，”叙利亚全国联盟在深夜的谈判后发布声明称。

声明指出，阿萨德及他那些手上沾满了叙利亚人鲜血的手下不能在叙利亚的未来上扮演任何角色。

美国欢迎叙利亚全国联盟参加和谈的决定，并对其提出的释放囚犯和允许人道组织进入的条件表示支持。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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