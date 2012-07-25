埃尔多安称叙利亚人民“胜利在望”

路透伊斯坦布尔7月24日电---土耳其总理埃尔多安表示，针对叙利亚总统阿萨德的反抗活动“比以往任何时候都更接近胜利”，并警告称，土耳其将对来自叙利亚的敌意行动作出坚决回应。

在阿萨德未能兑现改革承诺且叙利亚反对派和大批难民涌入後，土耳其呼吁阿萨德下台。

上月，一架土耳其飞机被叙利亚空军击落，两国关系骤然紧张，土耳其随後加大了军力部署。

土耳其国家新闻机构安纳托利亚通讯社(Anatolian)援引埃尔多安报导：“我们认为，叙利亚人民比以往任何时候都更接近胜利。”

埃尔多安对叙利亚发出了最新警告，呼吁其注意土耳其对上月飞机被击落事件作出的坚决回应。

唉尔多安表示：“如果叙利亚当局没有从这些事态中吸取教训，继续采取敌意行动，土耳其会立即还以颜色。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。