埃尔多安称叙利亚人民“胜利在望”

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透伊斯坦布尔7月24日电---土耳其总理埃尔多安表示，针对叙利亚总统阿萨德的反抗活动“比以往任何时候都更接近胜利”，并警告称，土耳其将对来自叙利亚的敌意行动作出坚决回应。
在阿萨德未能兑现改革承诺且叙利亚反对派和大批难民涌入後，土耳其呼吁阿萨德下台。
上月，一架土耳其飞机被叙利亚空军击落，两国关系骤然紧张，土耳其随後加大了军力部署。
土耳其国家新闻机构安纳托利亚通讯社(Anatolian)援引埃尔多安报导：“我们认为，叙利亚人民比以往任何时候都更接近胜利。”
埃尔多安对叙利亚发出了最新警告，呼吁其注意土耳其对上月飞机被击落事件作出的坚决回应。
唉尔多安表示：“如果叙利亚当局没有从这些事态中吸取教训，继续采取敌意行动，土耳其会立即还以颜色。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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