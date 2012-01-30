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时事要闻 | 2012年 1月 30日 星期一 18:11 BJT

叙利亚称“恐怖分子”炸毁输气管道

路透贝鲁特1月30日电---叙利亚官方媒体周一称，“恐怖分子”炸毁了一条连接该国中部和海岸的天然气输送管道。

支持政府的Addounia电视台也进行了报导，称爆炸导致约46万立方米天然气泄漏。爆炸发生在Telkalakh附近，接近黎巴嫩边境。

因管道遭到攻击威胁，叙利亚面临天然气供应短缺问题。忠于总统阿萨德的部队仍在打击抗议者和武装反对力量。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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