叙利亚总理躲过炸弹袭击 六人丧生

路透贝鲁特4月29日 - 叙利亚总理哈勒吉（Wael al-Halki）的车队周一在大马士革遭遇炸弹袭击，他本人并未受伤。叙利亚反对派的攻击活动已经渗透到叙首都的中心地带。

总部设在英国的叙利亚人权观察表示，六人在爆炸袭击中丧生。去年12月发生的针对政府官员的袭击导致叙内政部长受伤。

联合国秘书长潘基文谴责这起炸弹袭击，称其为“恐怖袭击”。

哈勒吉职权很有限，但是这起事件凸显反对派针对阿萨德政权官员实施攻击的能力正在增强。

爆炸发生在周一当地时间上午九点（0600 GMT）之后，位于大马士革Mezze区的现场腾起浓烟。叙利亚人权观察称，哈勒吉的一名随行人员被炸死，另有五名路人丧生。（完）

编译：王凤昌

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