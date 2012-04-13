叙抗议呼声将首次检验政府停火承诺

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透贝鲁特4月13日电（记者 Dominic Evans/Mariam Karouny）---叙利亚反对派活动人士呼吁，周五应举行大规模抗议活动，以检验叙总统阿萨德部队的停火承诺；国际社会也对叙政府加大施压，要求其全面信守联合国支持的和平计划。
叙利亚冲突已持续一年多，周四突然归于平静，联合国安理会急切希望叙政府军与反对派武装达成停火协议。目前安理会正研究一项决议，授权联合国观察员进行监督停火。
叙利亚战火原有波及邻国之势，停战受到各国领导人欢迎，联合国秘书长潘基文称，叙局势看似变得平静。
潘基文在日内瓦新闻发布会上称：“各国在注视（叙利亚局势），但却是以怀疑的目光，因为叙政府此前所作许多承诺并未得到遵守。”
反对派组织“叙利亚全国委员会”领导人加利温（Burhan Ghalioun）称，他不相信当局会允许在周五祷告结束後举行抗议活动。这种抗议是叙利亚近几个月反抗运动的一种形式。
他说，政府“手在扳机上”。
他告诉路透：“我们呼吁叙利亚人民强烈抗议的同时……告诉他们要谨慎，因为政府不会尊重停火承诺，将开枪射击。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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