叙抗议呼声将首次检验政府停火承诺

路透贝鲁特4月13日电（记者 Dominic Evans/Mariam Karouny）---叙利亚反对派活动人士呼吁，周五应举行大规模抗议活动，以检验叙总统阿萨德部队的停火承诺；国际社会也对叙政府加大施压，要求其全面信守联合国支持的和平计划。

叙利亚冲突已持续一年多，周四突然归于平静，联合国安理会急切希望叙政府军与反对派武装达成停火协议。目前安理会正研究一项决议，授权联合国观察员进行监督停火。

叙利亚战火原有波及邻国之势，停战受到各国领导人欢迎，联合国秘书长潘基文称，叙局势看似变得平静。

潘基文在日内瓦新闻发布会上称：“各国在注视（叙利亚局势），但却是以怀疑的目光，因为叙政府此前所作许多承诺并未得到遵守。”

反对派组织“叙利亚全国委员会”领导人加利温（Burhan Ghalioun）称，他不相信当局会允许在周五祷告结束後举行抗议活动。这种抗议是叙利亚近几个月反抗运动的一种形式。

他说，政府“手在扳机上”。

他告诉路透：“我们呼吁叙利亚人民强烈抗议的同时……告诉他们要谨慎，因为政府不会尊重停火承诺，将开枪射击。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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