叙利亚安全部队重兵部署大马士革 防止大规模抗议再现

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透安曼/贝鲁特2月19日电（记者 Khaled Yacoub Oweis/Angus MacSwan）---叙利亚反对派活动人士称，警方和民兵周日部署在叙利亚首都的Mezze地区，避免反对总统阿萨德的活动再现。抗议活动已威胁到阿萨德对大马士革的统治。
国际社会方面，中国称，中方相信仍有望和平解决叙利亚危机，但英国外交大臣称，他担忧叙利亚将陷入内战。
中国特使、副外长翟隽周六在大马士革会见阿萨德，当时数以千计的叙利亚人在首都中心区举行大规模反政府示威活动。新华社文章反映了中国政府的观点。
安全部队向抗议人群开火，造成年轻的抗议者哈提卜（Samer al-Khatib）死亡，他的遗体於周日早晨在Mezze下葬。
路透联系到的反对派活动人士称，安全部队部署严密，防止葬礼演变为反阿萨德抗议活动。
活动人士称，哈提卜安静下葬时，周边停有15辆皮卡，载有安全警察和支持阿萨德的武装民兵。
警车和民兵吉普在Mezze巡逻，大量便衣警察随机抽查行人的身份证。
活动人士沙米（Moaz al-Shami）称：“如今走在Mezze街上有被捕的风险。这个地区很安静，甚至Sheikh Saad受欢迎的食品店都空无一人。”（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。