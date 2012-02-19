叙利亚安全部队重兵部署大马士革 防止大规模抗议再现

路透安曼/贝鲁特2月19日电（记者 Khaled Yacoub Oweis/Angus MacSwan）---叙利亚反对派活动人士称，警方和民兵周日部署在叙利亚首都的Mezze地区，避免反对总统阿萨德的活动再现。抗议活动已威胁到阿萨德对大马士革的统治。

国际社会方面，中国称，中方相信仍有望和平解决叙利亚危机，但英国外交大臣称，他担忧叙利亚将陷入内战。

中国特使、副外长翟隽周六在大马士革会见阿萨德，当时数以千计的叙利亚人在首都中心区举行大规模反政府示威活动。新华社文章反映了中国政府的观点。

安全部队向抗议人群开火，造成年轻的抗议者哈提卜（Samer al-Khatib）死亡，他的遗体於周日早晨在Mezze下葬。

路透联系到的反对派活动人士称，安全部队部署严密，防止葬礼演变为反阿萨德抗议活动。

活动人士称，哈提卜安静下葬时，周边停有15辆皮卡，载有安全警察和支持阿萨德的武装民兵。

警车和民兵吉普在Mezze巡逻，大量便衣警察随机抽查行人的身份证。

活动人士沙米（Moaz al-Shami）称：“如今走在Mezze街上有被捕的风险。这个地区很安静，甚至Sheikh Saad受欢迎的食品店都空无一人。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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