叙利亚新宪法公投结果即将出炉

路透贝鲁特2月27日电（记者 Alistair Lyon）---叙利亚周一料将宣布修宪公投结果，而反对派则将公投视为谎言并嗤之以鼻。

周日进行新宪法公投时，叙利亚再次发生政治暴力冲突，至少59名平民和士兵丧生。新宪法或允许阿萨德掌权到2028年，公投结果则被视为早已预定。

俄罗斯总理普京严正警告西方国家，不要军事干预叙利亚。不过美国国务卿希拉里已明确表态，华盛顿并不热衷於发动战争。

国际红十字会和叙利亚阿拉伯红新月会（Arab Red Crescent）仍在与叙利亚当局及反对派磋商，以使外界援助能进入霍姆斯市（Homs）饱受战乱之苦的地区。

阿萨德的改革计划将使他的复兴社会党（Baath party）成为国家和社会的领导者，允许政治多元化，限定总统任期为七年且只能连任一届。此外，叙利亚还将在三个月内举行多党参加的议会选举。

但总统任期限定不具备追溯效力，意味着已经执政11年的阿萨德在当前任期2014年结束後，仍可连任两届。

路透记者参观了大马士革的两个投票站，看到有数十人排队前去投票。50多岁的Samah Turkmani说：“我是来给阿萨德投票的，愿上帝保佑他战胜敌人。”

另一位选民Majed Elias说：“这是一种国家责任，不论我接受与否，我都得来投票。”

在强烈反对复兴社会党统治的哈马市（Hama），一位不愿透露姓名的活动人士称，没有人前去参加公投。他通过卫星电话对路透说：“我们不会对由屠戮者起草的宪法投票。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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