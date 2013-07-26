叙利亚反对派呼吁美国尽快提供武器

路透纽约7月25日（记者 Michelle Nichols） - 叙利亚反对派联盟新主席Ahmed al-Jarba周四对美国国务卿克里称，叙利亚局势“危急”，呼吁美国尽快向反对派提供武器，并加紧促成政治解决方案。

联合国称，叙利亚已持续两年多的内战，已经造成逾10万人丧生。

美国国会委员会本月已同意白宫向叙利亚反对派提供武器的计划，但不少议员对该计划能否成功表示怀疑，且担心提供的武器被用来攻击西方目标。

al-Jarba在纽约与克里会面发表的声明中说：“美国向（叙利亚反对派）最高军事委员会提供军事支持的承诺非常重要，但需尽快付诸行动，以便我们自卫并保护平民，”。

“叙利亚局势危急。我们急需美国采取行动、推动国际社会要求（叙利亚）实现政治过渡，”他补充道，“美国牵头并推动进程，对结束这场战争、实现叙利亚多数民众渴求的民主至关重要。”

al-Jarba与叙利亚反对派另外三名高级成员在纽约，周五将与联合国安理会进行非正式会面。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务--“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。