叙利亚反对派威胁称将恢复攻击

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透迪拜5月9日电---据泛阿拉伯报纸《中东日报》（Asharq al-Awsat）报导，“叙利亚自由军”领导人威胁要恢复攻击政府军，称面对政府军继续镇压抗议活动，他不能再坐视不管。
“叙利亚自由军”领导人Riad al-Asaad此番表态，对联合国支持的停火协议将形成进一步打击。政府军和反对派均指责对方不守协议。
Asaad说：“联合国安理会不采取重大步骤，使得叙利亚政权能够有机会继续作恶，我们的人民要求我们保护。”
国际特使安南则呼吁叙利亚政府军和反对派均放下武器，与联合国观察团共同努力，维护摇摇欲坠的停火协议。
《中东日报》引述Asaad的话称，“叙利亚自由军”已制定新的战略，攻击行动将更为有效。
他并表示，“自由军”已撤离城市，以便安南和平计划实施。（完）
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
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