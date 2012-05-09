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时事要闻 | 2012年 5月 9日 星期三 15:26 BJT

叙利亚反对派威胁称将恢复攻击

路透迪拜5月9日电---据泛阿拉伯报纸《中东日报》（Asharq al-Awsat）报导，“叙利亚自由军”领导人威胁要恢复攻击政府军，称面对政府军继续镇压抗议活动，他不能再坐视不管。

“叙利亚自由军”领导人Riad al-Asaad此番表态，对联合国支持的停火协议将形成进一步打击。政府军和反对派均指责对方不守协议。

Asaad说：“联合国安理会不采取重大步骤，使得叙利亚政权能够有机会继续作恶，我们的人民要求我们保护。”

国际特使安南则呼吁叙利亚政府军和反对派均放下武器，与联合国观察团共同努力，维护摇摇欲坠的停火协议。

《中东日报》引述Asaad的话称，“叙利亚自由军”已制定新的战略，攻击行动将更为有效。

他并表示，“自由军”已撤离城市，以便安南和平计划实施。（完）

编译：朱淑珍 发稿：张家伟

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