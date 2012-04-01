叙反抗力量称政府军须先撤出重武器

印尼称金正男一案嫌疑人中至少三名朝鲜人逃往迪拜
路透雅加达2月20日 - 一位印尼移民官员周一表示，因与金正男被害事件有关而被通缉的四名朝鲜人当中，至少三人在案发当晚搭乘一架航班从雅加达飞往迪拜。
路透贝鲁特3月31日电---“叙利亚自由军”(Free Syrian Army)的一名发言人周六在叙利亚表示，一旦叙利亚政府军将坦克、大炮和重型武器撤出反对派区域时，叙利亚反抗力量即将停战。
Qassim Saad al-Din陆军中校在霍姆斯通过电话对路透表示：“我们无法接受坦克和装甲部队驻留在民众当中。我们对停火没意见，一旦他们撤出装甲部队，叙利亚自由军不会再放一枪一弹。”
一名反对派官员在大马士革也表示：“当阿萨德的人停止开火和屠杀民众，我们的领导人才会发布停战命令，我们将言出必行以示诚意。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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