叙利亚内战双方在战场外做生意

路透叙利亚6月20日（记者 Oliver Holmes/Alexander Dziadosz） - 在战场之外，一些叙利亚反对派人员和政府做起了生意。

双方都希望在自己控制的区域内维持面包、燃料和水等必需品的供应。当前线的变化切断了供应链时，他们开始进行交易。

在西北部的伊德利卜省（Idlib），反对派控制着大多数麦田，但是无法将小米磨成面粉。叙利亚政府控制着面粉厂，却得不到足够的小麦供应。

双方达成一项协议。反对派每周向伊德利卜省城市的面粉厂运送数万吨小麦，政府将小麦磨成面粉，留下自己的部分，将余下的部分还给反对派。

“小麦和政府无关，与人民有关。”在伊德利卜省Salqin镇一个面包房工作的反对派人员Abu Hassan表示。

反对派称，他们进入北部城市阿勒颇以后，政府切断了主要的电力供应。反对派则切断了通往政府控制地区的电缆。

几周后，政府同意恢复电力供应，而反对派也表示将修复电缆。现在阿勒颇能够24小时供电。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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