红十字呼吁叙每天短暂停火 以便援助平民

路透贝鲁特/日内瓦2月21日电（记者 Mariam Karouny/Stephanie Nebehay）---活动人士称，叙利亚政府军周二炮轰霍姆斯市等地，造成至少100人死亡。红十字会呼吁叙利亚每天短暂停火，以便运送急需的援助物资。

美国不愿排除最终向叙反对派提供武器、推翻总统阿萨德的可能性。西方与阿拉伯国家将举行“叙利亚之友”会议。

联合国秘书长潘基文称，他正物色一名候选人，担任叙利亚人道主义协调员，该人选可能还将承担寻求政治途径解决叙利亚冲突的重任。

地方协调委员会（Local Coordination Committees）称，政府安全部队攻打霍姆斯市及伊德利卜省（Idlib）村镇，造成至少100人死亡。

该组织称，死者中包括十名儿童和三名妇女。该组织是反对派活动人士组织。

活动人士称，在大马士革，安全部队此前夜间向示威者开火，造成至少四人受伤。

活动人士宣称的暴力事件未得到证实。叙利亚政府禁止多数外国记者入境报导。

红十字国际委员会称，已要求叙利亚当局和反对派协议每天短暂停火，以便将援助物资送到霍姆斯市等地的平民手中。

红十字国际委员会主席克伦贝格尔（Jakob Kellenberger）称：“每天至少应停火两小时，以便红十字国际委员会工作人员和红新月会志愿者有足够时间输送救援物资，并撤离伤员和病号。”（完）

编译：黎黎 发稿：朱淑珍

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