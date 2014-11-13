叙利亚民众海外避难大门关闭--人道主义机构

路透奥斯陆11月13日 - 国际救援委员会（IRC）和挪威难民理事会周四称，叙利亚邻国黎巴嫩、土耳其、约旦及伊拉克正在大规减少允许进入其境内的叙利亚民众的数量，因为这些国家再也无力应对涌入的难民。

这两家人道主义机构称，10月能逃离本国内战的叙利亚难民人数较2013年每月平均逾15万人减少88%至18,453人。

“人道主义组织已经多次警告称，东道社区（接纳难民）的能力已经达到极限，希望国际社会更好地分担，”挪威难民理事会秘书长Jan Egeland称。

自叙利亚2011年爆发冲突以来，黎巴嫩、土耳其、约旦和伊拉克已经接纳叙利亚难民300万余人。

“眼下我们正在目睹没有向该地区提供必要支持的后果，我们正在眼睁睁地看着国际社会与数百万叙利亚民众的团结在彻底坍塌，”Egeland说。

上述两个机构呼吁该地区以外的国家向叙利亚邻国提供经济支持，并接纳至少5%的叙利亚难民。

“上月逃离叙利亚的难民人数，比过去三年在该地区以外得到安置的（叙利亚）难民人数还要多。这对国际社会团结而言是令人沮丧的失败，应当刺激更富裕的国家采取行动，”IRC主席、前英国外交大臣David Miliband说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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