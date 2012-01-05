叙利亚释放552名反政府示威者--国家电视台

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透贝鲁特1月5日电---叙利亚国家电视台周四报导称，叙利亚当局释放了552名在反总统阿萨德统治示威活动中被拘押的人员。
该电视台在新闻播报中称："（叙利亚）释放了552名卷入近期事件、但未参与流血冲突的人员。"
叙利亚上周释放了755名相关人员。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
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