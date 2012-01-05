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时事要闻 | 2012年 1月 5日 星期四 17:59 BJT

叙利亚释放552名反政府示威者--国家电视台

路透贝鲁特1月5日电---叙利亚国家电视台周四报导称，叙利亚当局释放了552名在反总统阿萨德统治示威活动中被拘押的人员。

该电视台在新闻播报中称："（叙利亚）释放了552名卷入近期事件、但未参与流血冲突的人员。"

叙利亚上周释放了755名相关人员。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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