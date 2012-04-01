叙利亚政府宣称反叛行动已结束

路透贝鲁特3月31日（记者 Douglas Hamilton/Erika Solomon）---叙利亚政府称，长达一年反对叙总统阿萨德执政的活动已结束，但军队将在各城市留守，以维持安全局势，直到按照联合国和平协议安全撤离。

该协议由联合国兼阿盟特使安南提出。安南称，叙利亚当局必须率先撤军，立即停止暴力行动。

联合国和阿盟周六敦促安南，如果叙利亚继续发生血腥冲突，应为“接下来步骤”设立时间表。沙特阿拉伯一再呼吁反对派坚持武装斗争。

安南称，两种做法都无助於解决危机。而安南的外交努力并未使杀戮暂停。

反对派活动人士称又发现21人死亡，五具尸体带有酷刑痕迹，其中包括两名儿童。

Kafr Ruma一名抗议歌手的房屋遭轰炸，造成这名抗议者死亡。叙政府部队进入村庄时，一名年轻男子及其姐姐被枪杀。大马士革抗议活动中，一名男子死於枪伤。

叙利亚人权观察组织（Syrian Observatory for Human Rights）称：“每分钟都有墙体倒塌，爆炸声震撼卡迪利亚镇（Khalidiya）。”霍姆斯市al-Bayyada地区遭火箭炮袭击，造成一名儿童丧生。一名男子在检查站附近双方交火时遇难。

尽管暴力活动持续，叙利亚政府称其处於上风。

叙外交部发言人Jihad al-Makdissi周五晚对叙利亚电视（Syria TV）称：“试图颠覆国家的战斗结束了。我们现在的目标是确保稳定，创造叙利亚改革和发展的可能，阻止其他人破坏改革进程。”（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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