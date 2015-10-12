叙利亚政府军在俄空袭帮助下向前推进 普京主动接触沙特

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透俄罗斯索契/安曼10月11日（记者 Vladimir Soldatkin/Suleiman Al-Khalidi） - 叙利亚反对派武装称，俄罗斯战机周日打击了与“伊斯兰国”组织无关的叙利亚反政府武装，帮助俄罗斯的盟友、叙利亚总统阿萨德收复失地，令美国及其盟友的战略再次受挫。
普京轰炸叙利亚反对派武装以保护阿萨德，引发美国、欧洲、土耳其和阿拉伯国家的不满。普京会见了沙特阿拉伯国防部长，主动接触沙特政府，沙特是阿萨德最强烈的反对者之一。
叙利亚人权观察组织称，俄罗斯进行猛烈轰炸后，叙利亚政府军及其盟军黎巴嫩真主党控制了伊德利卜省的的高原地区塔勒斯基克（Tal Skik）。
这让叙利亚政府军更加接近反对派武装在连接叙利亚主要城市的主要高速公路沿线控制的地区。控制该地区的武装并不附属于“伊斯兰国”组织。
“未来的战斗将很激烈，俄罗斯采用的是焦土政策，他们非常精确地打击目标，但这是决定命运的战斗，”主要在哈马省活动的反对派组织Jabhat Sham的军事领导人Abu Hamed表示。
他指出，叙利亚政府使用坦克、重型火炮和新的地对地导弹从哈马省的Mourek和Atshan等城镇向前推进。
俄罗斯称，过去24小时里，其出动战机64架次，打击了63个目标，摧毁了53处防御工事。和过去一样，俄罗斯称所有目标都属于“伊斯兰国”，尽管俄罗斯声称所打击的大部分地区并不受“伊斯兰国”控制。
叙利亚国家电视台也报导称，政府军在俄罗斯空袭的帮助下占领了塔勒斯基克。（完）编译：李富强 发稿：王凤昌
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