俄罗斯总参谋长称支持叙利亚自由军与伊斯兰武装分子作战

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透莫斯科12月14日 - 俄罗斯媒体周一援引俄罗斯总参谋长格拉西莫夫（Valery Gerasimov）报道称，俄罗斯空军每天在叙利亚发动数十次空袭，支持叙利亚自由军与叙利亚政府军一道打击伊斯兰武装分子。
格拉西莫夫表示，在霍姆斯、哈马、阿勒颇和拉卡等地向前推进的叙利亚自由军规模现在超过5,000人。
“叙利亚自由军数量一直在增加，”格拉西莫夫说道。“仅是为了支持他们，俄罗斯战机每天要发动30-40次空袭。还向他们提供了武器、弹药和物资援助。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。