俄罗斯总参谋长称支持叙利亚自由军与伊斯兰武装分子作战

中国证券：证监会称将继续开展IPO企业现场检查工作，严查违法违规行为
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科12月14日 - 俄罗斯媒体周一援引俄罗斯总参谋长格拉西莫夫（Valery Gerasimov）报导称，俄罗斯空军每天在叙利亚发动数十次空袭，支持叙利亚自由军与叙利亚政府军一道打击伊斯兰武装分子。
格拉西莫夫表示，在霍姆斯、哈马、阿勒颇和拉卡等地向前推进的叙利亚自由军规模现在超过5,000人。
“叙利亚自由军数量一直在增加，”格拉西莫夫说道。“仅是为了支持他们，俄罗斯战机每天要发动30-40次空袭。还向他们提供了武器、弹药和物资援助。”（完）
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
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路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。