俄罗斯总参谋长称支持叙利亚自由军与伊斯兰武装分子作战

路透莫斯科12月14日 - 俄罗斯媒体周一援引俄罗斯总参谋长格拉西莫夫（Valery Gerasimov）报导称，俄罗斯空军每天在叙利亚发动数十次空袭，支持叙利亚自由军与叙利亚政府军一道打击伊斯兰武装分子。

格拉西莫夫表示，在霍姆斯、哈马、阿勒颇和拉卡等地向前推进的叙利亚自由军规模现在超过5,000人。

“叙利亚自由军数量一直在增加，”格拉西莫夫说道。“仅是为了支持他们，俄罗斯战机每天要发动30-40次空袭。还向他们提供了武器、弹药和物资援助。”（完）