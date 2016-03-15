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时事要闻 | 2016年 3月 15日 星期二 16:10 BJT

俄罗斯电视台播出驻叙利亚俄军人员装运设备的画面

路透莫斯科3月15日 - 俄罗斯国家电视台Rossiya 24周二播出了俄驻叙利亚空军基地的军人往运输机上装载设备的画面，俄总统普京周一命令从叙利亚开始撤离大部分俄武装力量。

电视画面显示，在叙利亚拉塔基亚省的Hmeymim空军基地，俄罗斯军人将设备装上伊尔-76大型运输机。

俄国防部发布声明称，技术人员已经开始准备乘机返回在俄罗斯的基地。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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