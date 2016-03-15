俄罗斯电视台播出驻叙利亚俄军人员装运设备的画面

意大利中部地区发生5.4级地震--欧洲地中海地震中心
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透莫斯科3月15日 - 俄罗斯国家电视台Rossiya 24周二播出了俄驻叙利亚空军基地的军人往运输机上装载设备的画面，俄总统普京周一命令从叙利亚开始撤离大部分俄武装力量。
电视画面显示，在叙利亚拉塔基亚省的Hmeymim空军基地，俄罗斯军人将设备装上伊尔-76大型运输机。
俄国防部发布声明称，技术人员已经开始准备乘机返回在俄罗斯的基地。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。