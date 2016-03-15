俄罗斯电视台播出驻叙利亚俄军人员装运设备的画面

全球金市：金价承压，因美联储主席叶伦支持美国升息
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
路透莫斯科3月15日 - 俄罗斯国家电视台Rossiya 24周二播出了俄驻叙利亚空军基地的军人往运输机上装载设备的画面，俄总统普京周一命令从叙利亚开始撤离大部分俄武装力量。
电视画面显示，在叙利亚拉塔基亚省的Hmeymim空军基地，俄罗斯军人将设备装上伊尔-76大型运输机。
俄国防部发布声明称，技术人员已经开始准备乘机返回在俄罗斯的基地。(完)
编译 李富强 审校 王凤昌
菲律宾环境及自然资源部部长洛佩斯(Regina Lopez)周三称，菲律宾又取消了六家企业的环保许可，其中包括四家矿企。(完)
0124GMT * 美元/人民币中间价为6.8568，高于预期，上日为6.8525 * 美元指数隔夜大涨，推动美元/人民币中间价小升 * 模拟人民币定价机制的模型此前预测中间价会较低 * 美元/离岸人民币略高于上日收盘价6.8405，最新报6.8415 * 如果退出波林格下降通道6.8365，可能引发空头回补 * 前中国央行顾问：中国可以容忍2017年人民币贬值5% (完) (编译 张涛；审校 李爽)
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2017/0119/LTN20170119044_C.pdf)