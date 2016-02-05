俄罗斯和土耳其在叙利亚问题上互相指责

路透贝鲁特/莫斯科/伦敦2月4日（记者 Tom Perry/Jack Stubbs/Estelle Shirbon） - 俄罗斯周四称，怀疑土耳其准备入侵叙利亚。叙利亚军方消息人士表示，阿勒颇将很快被拥有俄罗斯空中支持的叙利亚政府军包围。

土耳其指责俄罗斯试图转移对其自身在叙利亚“罪行”的注意力，称阿勒颇受到“饥饿围困”威胁。土耳其表示有权采取任何措施保护自身的安全。

沙特阿拉伯表示，如果美国领导的联盟决定在叙利亚对“伊斯兰国”发动地面行动，沙特准备参加。美国对此表示欢迎。

俄罗斯国防部称，越来越多的迹象表明，土耳其军队为在叙利亚境内采取积极行动进行秘密准备。

“俄罗斯试图隐藏他们在叙利亚的罪行，”土耳其总理达乌特奥卢办公室的一名高级官员称。

“他们只是在转移对他们袭击平民的注意力，俄罗斯已经在入侵叙利亚。土耳其有权采取任何行动保护自身的安全。”（完）