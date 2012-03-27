安南称叙利亚危机不能无限期拖延

路透莫斯科3月26日电（记者 Thomas Grove）---联合国与阿盟联合特殊安南周一称，叙利亚总统阿萨德政府将无法抵御“变革之风”，但指出为和平解决该国危机的方案设定时间表仍为时尚早。

安南是在飞往北京前在莫斯科机场发表上述言论的。安南访问中俄是为其和平使命寻求支持。

他向记者表示，“在各方尚未达成共识前，设定时间表并不现实。”安南周日与俄罗斯总统梅德韦杰夫和外交部长拉夫罗夫进行了会面。

“不能允许危机无限期地拖延下去，我已告诉叙利亚冲突各方，他们无法抵御正在刮起的变革之风。”

安南称，俄罗斯已经“决定与我及各方合作，促成一项和平解决方案”，他希望能从中国获得类似的支持信号。

安南发言人Ahmad Fawzi周一称，叙利亚已经对安南的六点和平计划作出正式回应，但没有透露具体详情。

他发表声明称，“安南先生正在对此研究，将稍後作出回应。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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