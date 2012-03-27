安南称叙利亚危机不能无限期拖延

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透莫斯科3月26日电（记者 Thomas Grove）---联合国与阿盟联合特殊安南周一称，叙利亚总统阿萨德政府将无法抵御“变革之风”，但指出为和平解决该国危机的方案设定时间表仍为时尚早。
安南是在飞往北京前在莫斯科机场发表上述言论的。安南访问中俄是为其和平使命寻求支持。
他向记者表示，“在各方尚未达成共识前，设定时间表并不现实。”安南周日与俄罗斯总统梅德韦杰夫和外交部长拉夫罗夫进行了会面。
“不能允许危机无限期地拖延下去，我已告诉叙利亚冲突各方，他们无法抵御正在刮起的变革之风。”
安南称，俄罗斯已经“决定与我及各方合作，促成一项和平解决方案”，他希望能从中国获得类似的支持信号。
安南发言人Ahmad Fawzi周一称，叙利亚已经对安南的六点和平计划作出正式回应，但没有透露具体详情。
他发表声明称，“安南先生正在对此研究，将稍後作出回应。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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