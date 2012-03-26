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时事要闻 | 2012年 3月 26日 星期一 08:57 BJT

俄罗斯呼吁安南与叙冲突双方合作

路透莫斯科3月25日电---俄罗斯外交部周日表示，希望联合国-阿盟联合特使安南致力於与叙利亚政府和反对派合作，寻求和平解决该国危机。

俄罗斯外交部声明称，俄外长拉夫罗夫与安南会面时强调各方需制止暴力冲突、在叙利亚建立广泛的政治对话，他还呼吁安南与叙利亚当局和反对派沟通，积极朝前述目标努力。

拉夫罗夫并指出，要支持安南完成使命，各国就应避免插手叙利亚事务，或是偏袒冲突任何一方。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍

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