俄罗斯呼吁安南与叙冲突双方合作

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透莫斯科3月25日电---俄罗斯外交部周日表示，希望联合国-阿盟联合特使安南致力於与叙利亚政府和反对派合作，寻求和平解决该国危机。
俄罗斯外交部声明称，俄外长拉夫罗夫与安南会面时强调各方需制止暴力冲突、在叙利亚建立广泛的政治对话，他还呼吁安南与叙利亚当局和反对派沟通，积极朝前述目标努力。
拉夫罗夫并指出，要支持安南完成使命，各国就应避免插手叙利亚事务，或是偏袒冲突任何一方。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
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