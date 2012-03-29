俄敦促叙反对派接受安南的和平计划

台湾自17日起家禽禁宰运七天 因禽流感疫情恐扩大
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
路透莫斯科3月28日电---俄罗斯周三呼吁，叙利亚反对派应接受联合国与阿盟联合特使安南提出的和平计划，并敦促各国就此向反对派施压。
俄罗斯一再谴责叙利亚反对派阻挠叙利亚冲突的解决。
俄罗斯外交部称，非常高兴得知叙总统阿萨德接受了和平计划。该计划呼吁叙国内停火，政府部队撤离城镇，双方开启政治对话。
俄外交部发表声明称：“在这种情况下，叙利亚反对派应像政府一样，明确表示接受安南的和平提议，这非常重要。”
“当然，目前很大程度上也取决於外部参与者，尤其是能对反对派产生积极影响的国家。”
安南的六点计划并未明确指出，阿萨德必须下台是叙双方政治对话的前提条件。
这让俄罗斯感到满意。俄谴责美国及其盟国以人道主义的名义，排挤他们不喜欢的政府。俄罗斯称，当前情况使外国势力干预一个主权国家的理由再也站不住脚。
叙利亚反对派领导人对安南的计划仍存质疑，称他们不相信阿萨德对谈判结束冲突感兴趣。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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