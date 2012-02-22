俄罗斯提高对叙利亚出售武器数量

路透莫斯科/贝鲁特2月21日电（记者 Thomas Grove/Erika Solomon）---俄罗斯对叙利亚出售武器招致国际社会不满，但该国并没有屈从压力迹象，甚至增加了武器交付量。批评人士称，此举将帮助叙总统阿萨德继续执政。

叙政府变节者称，俄罗斯去年对叙出售价值近10亿美元的武器，其中包括导弹系统。自反对阿萨德的活动出现後，难追踪到的俄小型武器发货增多。俄罗斯是叙利亚最大的军火进口来源。

1月，载有武器弹药的俄罗斯“Chariot”号货船为避免引起注意，关闭了雷达，悄然驶往叙利亚。而俄中联手否决联合国安理会涉叙决议草案，令西方和阿盟倍感受挫。

阿盟和西方国家以叙利亚暴力活动增加为由，开始暗示或向反对阿萨德人士提供武器。政治和国防分析人士称，此举或增加叙利亚内战可能。

俄罗斯谴责西方“一边倒”，称俄出售的武器没被阿萨德追随者用於杀害在暴力冲突中丧生的7,000人。这一统计数字来自於民权组织。

但反对派士兵和一名政府变节者称，俄罗斯对叙小型武器贸易增长，去年叙政府军事预算翻倍，用来镇压反对派。

1月变节的前叙利亚国防部审计长哈马德（Mahmoud Suleiman Haj Hamad）称：“我想说，去年（用於国防部开支的）资金平均翻倍。”

他在开罗通过电话称，阿萨德镇压抗议者前，俄罗斯武器占对叙军售协议的一半。中国和朝鲜提供的武器占30%，伊朗和其它供应商占20%。（完）

编译：黎黎 发稿：王燕焜

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