俄罗斯在叙利亚问题上做两手准备

美国退出TPP损害信心 呼吁美方关注美中关系--BBC访李显龙
路透新加坡3月1日 - 新加坡总理李显龙表示，美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)伤害外界对美国政策的信心，他呼吁美方“聚焦”与中国的关系。
路透莫斯科3月21日电（记者 Steve Gutterman）---部分原因是出於公关，部分原因是自己的小算盘，俄罗斯对叙利亚总统阿萨德的态度开始变得更为强硬，而此前数月一直保护阿萨德免受谴责，意在确保无论阿萨德是否继续当权，俄罗斯都能在叙利亚施展强力外交。
俄罗斯外交部长拉夫罗夫周二在接受采访时称，叙利亚领导层一直忽视俄罗斯的警告，并犯下“很多错误”，将叙利亚拖至内战边缘。
俄罗斯的强硬态度是逐步疏远与阿萨德距离的一步。很多西方和阿拉伯国家谴责叙利亚政府，联合国称叙利亚平民死亡人数超过8,000。
俄罗斯周三支持联合国安理会声明，支持联合国-阿盟特使安南结束叙利亚暴力，显示与美国和欧洲立场统一。
“俄罗斯明显不希望被看作是阿萨德的最後一道防线，”智囊机构莫斯科卡内基中心主任Dmitry Trenin认为。
俄罗斯在最坚定的要求上并未让步：不支持外国势力通过联合国推动“政权更迭”，迫使阿萨德下台。
不过俄罗斯对叙利亚的指责和对联合国安理会声明的支持显示，俄罗斯也在为阿萨德丧失权力进行准备，希望一旦阿萨德下台，能够最大程度地影响叙利亚的未来。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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