俄罗斯谴责叙利亚爆炸 称存在外国推手

民调显示勒庞在首轮投票中的领先优势增强 第二轮或落败
2月23日 - 路透巴黎2月23日 - 周四出炉的BVA-Salesforce民调显示，法国极右翼民族阵线主席玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)在法国总统选举首轮投票中的领先优势增强，尽管她仍可能在第二轮选举以较大的差距被击败。
路透莫斯科5月10日电---俄罗斯谴责叙利亚周四发生的两起自杀式爆炸，指控外国势力是背後推手，但未明确点名，并称俄罗斯不会迫于压力改变处理叙利亚冲突的立场。
俄罗斯外交部发表声明称，俄罗斯副外长博格丹诺夫（Mikhail Bogdanov）在会见叙利亚驻莫斯科大使时“坚决谴责近期发生在叙利亚的恐怖行为”。
俄罗斯新闻机构报导称，外长拉夫罗夫称外国势力也应受到指责。
叙利亚国家媒体报导称，周四发生在大马士革的两起自杀式汽车爆炸导致55人死亡，372人受伤。
“一些外国势力正通过某些行动促进叙利亚局势的变化，我指的是这些爆炸，”俄新社引述拉夫罗夫的话报导称。
拉夫罗夫并未点名任何国家。
“国际社会领导人对（武装组织）有影响力，他们应该正确影响这些组织，而不是将他们引向邪恶，”俄新社和国际文传电讯社引述拉夫罗夫的话称。（完）
编译：李富强 发稿：张家伟
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