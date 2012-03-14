俄罗斯称叙利亚双方必须同时停火

路透莫斯科3月13日电(记者 Nastassia Astrasheuskaya/Steve Gutterman)---俄罗斯外长拉夫罗夫周二表示，叙利亚政府军不会停火或撤离阵地，除非反叛武装同步跟进。这反映出俄罗斯与西方国家依旧存在分歧。

拉夫罗夫表示：“这必须是同步的。”他周一与美国国务卿希拉里在联合国的会谈并未就如何结束叙利亚危机达成共识。

拉夫罗夫在结束与菲律宾外长的会谈後表示：“一定不能出现这样一种情况，即要求政府军撤离城镇，但不要求反抗武装撤离。”

西方国家在联合国安理会上表示，阿萨德政府应迈出第一步。希拉里在结束与拉夫罗夫的会谈後表示：“首先也是最关键的，阿萨德政府必须结束暴力。”

拉夫罗夫则认为这种要求“完全不切实际”。

“无论我们怎麽想，叙利亚当局都不会这麽做，每个人对此都非常清楚。”

拉夫罗夫表示，叙利亚双方可在独立的“监督机制”的帮助下同时停火。这也是拉夫罗夫与阿盟外长上周六就叙利亚解决方案达成的“五项原则”之一。但他未就此给出更多细节。

“该机制的任务就是让双方都知道，会有一个独立的监督者指导他们如何实现立即停火。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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