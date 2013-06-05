普京：俄罗斯尚未向叙利亚交付S-300导弹

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透俄罗斯叶卡捷琳堡6月4日(记者 Alexei Anishchuk) - 俄罗斯总统普京周二驳斥了关于俄罗斯向叙利亚出售武器的指控，但称俄罗斯尚未向叙利亚交付S-300导弹。西方国家认为俄罗斯向叙利亚出售武器可能会延长叙内战。
普京在与欧盟领导人会晤后为俄罗斯的叙利亚问题立场辩护，抨击欧盟未延长对叙利亚的武器禁令，并警告外国不要对叙利亚进行军事干预。
但普京也保留了外交斡旋的余地，称S-300导弹尚未交付到叙利亚总统阿萨德政府手中。俄罗斯和美国正极力促成叙利亚政府和该国反对派均参加的国际和平会议。
在叶卡捷琳堡，与欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)和欧盟委员会主席巴罗佐(Jose Manuel Barroso)共同出席的新闻发布会上，普京表示：“至于S-300，如果它不算是最好的，但至少是世界上最好的防御武器之一。当然，这是一个不容儿戏的武器。”
“我们不希望打破中东地区的平衡。这一武器协议是几年前签订的，但尚未交付。”
普京没有暗示俄罗斯将放弃该合约，他说，俄罗斯与叙利亚的武器协议是透明的，并未违反任何国际法。
普京也没有暗示俄罗斯会改变对阿萨德的立场。虽然俄罗斯表示不会把叙利亚的未来与一个人的命运联系起来，但抵制西方国家要求阿萨德下台的呼声，称阿萨德下台不应是和平进程的前提条件。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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