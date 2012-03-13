叙利亚将以牙还牙召回大使--外交官

路透莫斯科3月12日电（记者 Steve Gutterman）---叙利亚驻俄罗斯大使哈达德(Riad Haddad)周一称，对那些已从叙利亚召回大使的国家，大马士革计划以牙还牙，作出同样回应。

“某些欧洲国家已经从叙利亚召回大使，叙利亚将作出相同回应，”哈达德通过翻译对记者表示。

欧盟成员国一直在讨论法国积极倡导的建议，即集体调降与大马士革的外交关系，但迄今尚未达成协议。

阿拉伯外交官上周六表示，叙利亚已开始抢先从欧洲撤回大使，因担心欧盟国家会驱逐他们。

美国、英国、瑞士、加拿大和法国已经关闭驻叙利亚的使馆。

哈达德表示，联合国和阿盟联合特使安南与叙利亚总统阿萨德的会谈不包括阿萨德下台的提议。

俄罗斯外长拉夫罗夫与阿盟外长上周六在开罗举行会谈，他们就叙利亚解决方案达成“五项原则”。哈达德称，阿萨德和安南的会谈与这五项原则一致。

哈达德称，叙利亚同意安南离开时提到的需停止暴力活动、提供人道主义援助以及推动叙利亚各派别间的对话，但强调叙利亚反对派武装亦需停止暴力活动。

哈达德称赞安南反对“外部干预”，并对俄罗斯支持叙利亚政治对话不必基於阿萨德下台的前提这一立场表示赞扬。（完）

编译：程芳 发稿：王凤昌

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