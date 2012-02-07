叙政府军再轰炸霍姆斯市 俄外长抵该国将与阿萨德会谈

路透安曼2月7日电（记者 Khaled Yacoub Oweis）---叙利亚政府军周二再度轰炸霍姆斯市（Homs），而俄罗斯外长拉夫罗夫也已抵达大马士革，将与叙利亚总统阿萨德举行会谈。

活动分子称，叙利亚政府军周炮轰人口百万的霍姆斯市，导致95人丧生。霍姆斯市是反对阿萨德统治的示威活动和武装反对派的大本营。据悉，有200余人在上周五夜里的炮轰中死亡。

霍姆斯市活动分子Mohammad al-Hassan通过卫星电话对路透表示，“炮轰声音再次集中在（霍姆斯市）Baba Amro地区响起。有位医生今早试图进入该地区，但我听说他受伤了。该地区已经断电，与附近的所有通讯联系也被切断。”

叙利亚当局称，政府军正在霍姆斯市打击试图分裂和破坏叙利亚的“恐怖分子”。该国国家媒体报导称，“数十名”恐怖分子和六名安全部队人员在周一冲突中丧生。

俄罗斯外交部称，该国外长拉夫罗夫和对外情报局局长弗拉德科夫（Mikhail Fradkov）已经抵达大马士革，将与阿萨德举行会谈。三天前，俄罗斯同中国一道在联合国安理会否决了关於叙利亚问题的决议草案。

俄罗斯外交部称，拉夫罗夫和弗拉德科夫的此行，是因为俄罗斯寻求“通过最迅速地实行时机已成熟的民主改革，来以最快速度稳定叙利亚局势”。

阿盟秘书长阿拉比（Nabil Elaraby）向路透表示，他周一与拉夫罗夫通过电话，并称拉夫罗夫会向叙利亚提出一项建议。当问及他认为提议会否涉及结束危机时，阿拉比回答说：“他们认为会是这样”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。