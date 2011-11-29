俄罗斯反对对叙利亚实施武器禁运（更新版）

美国众议院通过法案 要求执法当局搜寻旧电邮前须取得搜查令
路透华盛顿2月6日 - 美国众议院周一投票表决，未来执法当局在搜查科技公司的旧电子邮件前，需先取得搜查令。这是担心特朗普政府可能着手扩大政府监视权限的隐私拥护人士的一项胜利。
（新增讲话内容和细节）
路透莫斯科11月29日电---俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)周二表示，俄罗斯反对对叙利亚实施全面武器禁运，认为一些国家应停止用最後通牒威胁叙利亚。
拉夫罗夫表示，实施全面武器禁运的提议相当不诚实，暗示武器禁运只会切断对叙利亚阿萨德政府的武器供应，而非其反对者。
他在与冰岛外长共同出席的新闻发布会上表示："我们都知道武器禁运在利比亚的实施情况，禁运只针对利比亚政府军，反对派依然能获得武器，法国和卡塔尔等国曾毫无羞愧地公开谈论此事。"
拉夫罗夫表示，现在是该"停止使用最後通牒"向大马士革施压的时候了，并再次重申俄罗斯希望叙利亚政府与反对派对话的立场。俄罗斯表示，叙利亚反对派也应为该国的流血冲突负责。
拉夫罗夫说："叙利亚当前局势持续越久，我们的麻烦就越多。在大多数情况下，武装团体向当局发起挑衅，期望当局对此视而不见是不正确的。"
联合国人权委员会周一表示，叙利亚军队和安全部队在镇压示威者过程中犯下了谋杀、酷刑、强奸等反人类罪，呼吁对叙利亚实施武器禁运。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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