俄罗斯反对对叙利亚实施武器禁运（更新版）

（新增讲话内容和细节）

路透莫斯科11月29日电---俄罗斯外长拉夫罗夫(Sergei Lavrov)周二表示，俄罗斯反对对叙利亚实施全面武器禁运，认为一些国家应停止用最後通牒威胁叙利亚。

拉夫罗夫表示，实施全面武器禁运的提议相当不诚实，暗示武器禁运只会切断对叙利亚阿萨德政府的武器供应，而非其反对者。

他在与冰岛外长共同出席的新闻发布会上表示："我们都知道武器禁运在利比亚的实施情况，禁运只针对利比亚政府军，反对派依然能获得武器，法国和卡塔尔等国曾毫无羞愧地公开谈论此事。"

拉夫罗夫表示，现在是该"停止使用最後通牒"向大马士革施压的时候了，并再次重申俄罗斯希望叙利亚政府与反对派对话的立场。俄罗斯表示，叙利亚反对派也应为该国的流血冲突负责。

拉夫罗夫说："叙利亚当前局势持续越久，我们的麻烦就越多。在大多数情况下，武装团体向当局发起挑衅，期望当局对此视而不见是不正确的。"

联合国人权委员会周一表示，叙利亚军队和安全部队在镇压示威者过程中犯下了谋杀、酷刑、强奸等反人类罪，呼吁对叙利亚实施武器禁运。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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