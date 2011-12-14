俄罗斯拒绝将叙利亚情势移交国际刑事法庭

路透莫斯科12月13日电（记者 Nastassia Astrasheuskaya/Steve Gutterman）---俄罗斯周二称，该国不准备将叙利亚送上国际刑事法庭，并称西方国家对俄罗斯在联合国安理会行为的指责是"不道德的"。

此举彰显俄罗斯不同意西方国家对叙利亚政府实施更多压力的呼吁，此前联合国人权高级专员呼吁联合国安理会将叙利亚局势提交国际刑事法庭。

"我们的观点是，只有联合国安理会才可批准将叙利亚档案移交国际刑事法庭。目前我们不认为有理由这麽做，"俄罗斯伊塔─塔斯社（Itar-Tass）援引俄罗斯副外长Gennady Gatilov的话报导称。

Gatilov表示，俄罗斯和其他安理会国家一样，对叙利亚持续不断的暴力活动感到担忧，但是我们不同意仅叙利亚当局应为暴力活动负责的观点。

美国和法国等安理会国家曾对俄罗斯和中国反对通过制裁和其他方式对叙利亚施压表示不满。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫则回应称，西方国家应该也对激进组织施压，因他们也是暴力的原因。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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