俄副外长称美国新起草的叙利亚草案需更平衡

路透莫斯科3月5日电（记者 Alexei Anishchuk/Steve Gutterman）---俄罗斯副外长加提诺夫（Gennady Gatilov）周一表示，美国重新起草的联合国安理会叙利亚草案与上个月俄罗斯否决的草案差别很小，需要更加平衡。

西方国家驻联合国外交官上周称，美国已经起草了新决议草案的大纲，要求叙利亚允许人道主义救援人员进入该国冲突区，以及结束那些地方的暴力活动。

加提诺夫在Twitter上的发言称，俄罗斯不会支持目前的草案。

“美国重新起草的联合国安理会叙利亚决议草案与此前遭否决的草案差别很小，需要进行大幅调整，”加提诺夫写道。

美国国务院称，愿意与俄罗斯和其他国家进一步讨论，但是强调任何决议草案都必须令阿萨德政府为其行为负责。

俄罗斯否决叙利亚草案後，曾表示对通过安理会影响力终止叙利亚暴力活动的进一步努力持开放态度；同时俄罗斯也加大了与阿盟的合作，暗示俄罗斯希望在叙利亚问题上发挥重要作用。

俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）表示，希望本周与阿盟外长的会议能够推动各国就如何帮助结束叙利亚流血事件达成一致，不过没有暗示俄罗斯将停止保护阿萨德。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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