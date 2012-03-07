俄称不会因大选改变叙利亚问题立场

路透莫斯科3月6日电(记者 Steve Gutterman)---俄罗斯周二警告西方，不要期望俄罗斯改变对叙利亚问题的立场。上周日普京在俄总统大选中获胜。

俄罗斯在大选前一个月否决了联合国安理会有关叙利亚问题的决议草案。

普京在总统竞选期间指责美国及其盟友干预他国事务。这令部分人猜测普京的强硬言论是说给国内民众听的，俄总统大选後，莫斯科的立场或许会软化。

俄罗斯外交部在声明中表示：“不同于某些西方同仁，俄罗斯对解决叙利亚问题的立场绝不受制於政治考虑，亦不会在选举期的影响下作出。”

俄罗斯外交部表示，叙利亚冲突的解决“只能基於叙利亚国内广泛的对话，叙利亚人自己--不是任何其他人--将就其国家的未来发展作出决定。”

俄罗斯外交部并称，外部力量试图强加支持冲突中一方的解决模式是不可接受的。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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