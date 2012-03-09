俄罗斯称叙利亚至少有1.5万名外国恐怖分子

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透日内瓦3月8日电(记者 Tom Miles)---俄罗斯副大使勒伯戴夫(Mikhail Lebedev)周四表示，叙利亚总统阿萨德正与基地组织支持的“恐怖分子”作战，包括至少1.5万名外国武装人员。如果叙利亚政府军撤退，这些人将夺取叙利亚城镇。
尽管国际社会谴责阿萨德军队对抗议的镇压和人权的践踏，但俄罗斯是叙利亚政府的坚定维护者。
勒伯戴夫在联合国日内瓦总部有关叙利亚人道主义论坛上发言称，反叛人员最近对包括学校和医院在内的叙利亚基础设施发动了大规模袭击。
勒伯戴夫表示：“反叛武装袭击、杀害、折磨并胁迫平民。从一些邻国流入的各种恐怖分子一直在增加。”
当被问及据信叙利亚有多少外国武装分子时，勒伯戴夫表示：“有多少人是通过非法途径进入的？那里并没有划定边界，所以没人知道具体数字，但至少有1.5万人。”
俄罗斯希望叙利亚各方停火，并举行政治对话。勒伯戴夫在联合国会议上表示，对阿萨德的抨击过於严重。
“我们希望我们的合作夥伴不要夸大事实，而应尽快采取平衡专业的方式一视同仁地向叙利亚各方提供帮助。”
“多数武装人员都与基地组织有直接或密切关系。”
勒伯戴夫称，只单方面要求阿萨德管好其军队并不能达到预期目的。
“如果我们要求叙利亚政府从这些城市撤退，而不呼吁反对派也这麽做，我们肯定会看到这些城镇立刻被暴力武装组织所占领。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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