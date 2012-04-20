俄称“叙利亚之友”会议具有破坏性

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透莫斯科4月19日电（记者 Steve Gutterman）---俄罗斯称，“叙利亚之友”集团周四在巴黎举行的外长会议具有破坏性，或将有损联合国-阿盟联合特使安南的和平计划。
美国国务卿希拉里周四晚在巴黎同欧洲及阿拉伯国家外长举行会谈，在之前的“叙利亚之友”会议中，这些国家讨论了支持叙利亚国内反对总统阿萨德的派别。
俄罗斯外交部发言人卢卡薛维奇（Alexander Lukashevich）称，俄罗斯收到本次会议邀请但拒绝参加，因为没有叙利亚政府代表出席，会谈是单方面的。
他还表示，会议的目的似乎不是让叙利亚各方对话，而是通过加大国际社会对叙利亚政府的孤立，深化叙政府与反对派的分歧。
俄罗斯支持阿萨德政府，并投票否决了要求阿萨德下台的联合国安理会决议。但该国同时也支持安南的和平计划，并在安理会对该计划投了赞成票。
俄罗斯表示，各国应专注于确保安南和平计划成功，并批评北约及海湾阿拉伯国家对叙利亚反政府派别的支持。
卢卡薛维奇称，俄罗斯呼吁，那些希望叙利亚实现和平与民主的国家“不要开展破坏性政治行为，而要通过实际行动大力支持安南的和平计划”。
俄罗斯反对军事干预叙利亚。莫斯科称，去年联合国决议授予北约保护利比亚平民的权限，而北约却以此帮助反叛力量推翻卡扎菲政权，这种情况将不会在叙利亚发生。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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