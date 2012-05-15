俄罗斯为向叙利亚输送武器进行辩护

路透莫斯科5月14日电（记者 Steve Gutterman）---针对西方批评，俄罗斯周一为其向叙利亚输送武器作辩护，称反抗力量从国外获得武器，叙政府军需要自卫。

俄罗斯副外长加提诺夫（Gennady Gatilov）表示，俄罗斯认为叙政府与反对派近期启动对话的希望渺茫，西方应设法让反对派坐到谈判桌前。

他还明确表示，尽管叙利亚流血事件未停止，俄罗斯不会匆忙否定联合国-阿盟联合特使安南提出的停火协议。他称很多流血事件应由基地等恐怖组织负责。

俄罗斯曾两次否决联合国安理会谴责阿萨德政府的决议，但俄罗斯也坚决支持安南的和平计划，该计划呼吁叙利亚全面停火并启动政治对话。

叙利亚暴力事件仍然不断，美国及其他国家敦促俄罗斯，停止向叙利亚输送轻型武器。不过加提诺夫重申，俄罗斯对叙利亚武器输送并未违反国际法。

他对记者表示：“我们不会供应任何攻击性武器，我们只输送防御性武器。”

他称俄罗斯保持“克制”，但还表示“如果反对派得到大量的武器支持……致使叙利亚政府无法自卫，这可能也是不对的”。

加提诺夫未详述俄罗斯向叙利亚输送了何种武器，但表示并未提供坦克。

包括地对空导弹系统在内，俄罗斯去年向叙利亚输送了价值近10亿美元的武器。（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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