俄罗斯为向叙利亚输送武器进行辩护

苏格兰首席部长称特雷莎·梅或间接将苏格兰推向再次独立公投
路透伦敦2月28日 - 苏格兰首席部长斯特金周二表示，英国首相特雷莎·梅政府在退欧方面“决不妥协”，可能会导致苏格兰举行二次独立公投，而且该国改弦易辙的时间已所剩不多。
路透莫斯科5月14日电（记者 Steve Gutterman）---针对西方批评，俄罗斯周一为其向叙利亚输送武器作辩护，称反抗力量从国外获得武器，叙政府军需要自卫。
俄罗斯副外长加提诺夫（Gennady Gatilov）表示，俄罗斯认为叙政府与反对派近期启动对话的希望渺茫，西方应设法让反对派坐到谈判桌前。
他还明确表示，尽管叙利亚流血事件未停止，俄罗斯不会匆忙否定联合国-阿盟联合特使安南提出的停火协议。他称很多流血事件应由基地等恐怖组织负责。
俄罗斯曾两次否决联合国安理会谴责阿萨德政府的决议，但俄罗斯也坚决支持安南的和平计划，该计划呼吁叙利亚全面停火并启动政治对话。
叙利亚暴力事件仍然不断，美国及其他国家敦促俄罗斯，停止向叙利亚输送轻型武器。不过加提诺夫重申，俄罗斯对叙利亚武器输送并未违反国际法。
他对记者表示：“我们不会供应任何攻击性武器，我们只输送防御性武器。”
他称俄罗斯保持“克制”，但还表示“如果反对派得到大量的武器支持……致使叙利亚政府无法自卫，这可能也是不对的”。
加提诺夫未详述俄罗斯向叙利亚输送了何种武器，但表示并未提供坦克。
包括地对空导弹系统在内，俄罗斯去年向叙利亚输送了价值近10亿美元的武器。（完）
编译：张家伟 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伦敦2月28日 - 苏格兰首席部长斯特金周二表示，英国首相特雷莎·梅政府在退欧方面“决不妥协”，可能会导致苏格兰举行二次独立公投，而且该国改弦易辙的时间已所剩不多。
路透2月28日 - 日本东部及东北部地区周二发生5.6级地震，东京等地建筑物有震感，但并未发布海啸预警，尚无损害或人员伤亡报告。(完)
路透柏林2月28日 - 周二公布的调查显示，越来越多的投资者预计欧元区将在未来数月失去至少一个成员国，蔓延风险料比2012/13年债务危机高峰期间更甚。