俄警告叙利亚冲突可能蔓延到黎巴嫩

路透莫斯科5月23日电（记者 Steve Gutterman）---俄罗斯周三称，叙利亚冲突蔓延到黎巴嫩会产生“非常糟糕的後果”，并称一些西方国家采取两面派做法，一面呼吁和平，一面支持寻求推翻阿萨德的反对派力量。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫称，西方和伊斯兰国家应当增加施压力度，迫使叙利亚反对派力量停止攻击，尽量避免刻意在逊尼派与什叶派穆斯林之间制造不和。

“眼下存在冲突蔓延到黎巴嫩的真正威胁。考虑到黎巴嫩的历史、人口的种族和宗教构成以及建国原则，这可能会产生非常糟糕的後果。”

叙利亚反对派周二在黎巴嫩绑架什叶派穆斯林。在此之前，黎巴嫩首都贝鲁特因该国一名反对阿萨德的逊尼派牧师被杀发生冲突，这是自2008年宗教冲突以来的最严重冲突。

拉夫罗夫在与斯里兰卡外长会谈後的记者会上称：“（黎巴嫩的）逊尼派与什叶派之间的不和开始暴露出来，并被人为加剧，这是非常危险的发展。”

“我希望，所有负责任的国际社会成员、伊斯兰国家、西方国家以及其他的所有国家都能得出正确结论，及时遏制这种情况，”他说。

拉夫罗夫称，俄罗斯正对阿萨德政府施压，以使其遵守联合国-阿盟特使安南的和平计划。他并重申，俄罗斯认为有人在怂恿叙利亚反对派力量违反4月12日停火协议。

“某些国家不能再搞一边倒的游戏了，既想让（叙利亚）政府无条件地履行计划，而对反对派不但不加以限制……实际上还煽动他们继续进行武装挑衅，”他说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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