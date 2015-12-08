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时事要闻 | 2015年 12月 8日 星期二 17:17 BJT

装备巡航导弹的俄罗斯潜艇接近叙利亚海岸--报导

路透莫斯科12月8日 - 国际文传电讯社周二援引一位消息人士报导称，一艘装备有巡航导弹的俄罗斯潜艇已经进入地中海东部，接近叙利亚海岸。

这名消息人士指出，该潜艇装备的导弹与打击“伊斯兰国”目标的俄罗斯里海舰队战舰使用的导弹类似。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜
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