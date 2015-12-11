俄罗斯称应由叙利亚人民来讨论总统阿萨德的命运

路透莫斯科12月11日 - 克里姆林宫发言人Dmitry Peskov周五针对叙利亚反对派的声明发表评论，称叙利亚总统阿萨德的命运应由叙利亚人民来讨论。

“阿萨德的命运应由叙利亚人民自己来讨论，而不是俄罗斯，”Peskov在电话会议上对记者们说道。

“现在的努力集中于起草名单，认定哪些是恐怖组织，哪些是应该成为政治解决一部分的温和反对派……有些国家间存在分歧。立场正在接近，”他说道。

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