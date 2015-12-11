俄罗斯称应由叙利亚人民来讨论总统阿萨德的命运

所罗门群岛外海发生6.7级地震--USGS
路透悉尼1月20日 - 美国地质调查局(USGS)周五表示，南太平洋国家所罗门群岛外海发生6.7级地震，震源深度为33公里(20英里)。
路透莫斯科12月11日 - 克里姆林宫发言人Dmitry Peskov周五针对叙利亚反对派的声明发表评论，称叙利亚总统阿萨德的命运应由叙利亚人民来讨论。
“阿萨德的命运应由叙利亚人民自己来讨论，而不是俄罗斯，”Peskov在电话会议上对记者们说道。
“现在的努力集中于起草名单，认定哪些是恐怖组织，哪些是应该成为政治解决一部分的温和反对派……有些国家间存在分歧。立场正在接近，”他说道。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透香港1月19日 - 本周初获批准请辞的前香港财政司司长曾俊华周四宣布，决定竞逐下届行政长官；他指香港目前最急切的是要建立信任、团结社会、重燃希望，并相信香港可以变得更好。