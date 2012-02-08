俄罗斯仍支持叙利亚总统阿萨德

中国国务院任命中投原董事长丁学东为国务院副秘书长
路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透莫斯科2月8日电---俄罗斯坚持反对西方和阿拉伯国家施压敦促叙利亚总统阿萨德下台，该国外交部长拉夫罗夫周三称，任何结束叙利亚流血冲突的谈判结果一定不能是预设的。
拉夫罗夫与巴基斯坦外长会谈後，在莫斯科举行的新闻发布会上发表了上述评论。这表明，俄罗斯周二与阿萨德在大马士革举行会谈後并未改变立场。俄罗斯对联合国安理会支持阿盟呼吁阿萨德下台的决议草案投了否决票。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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路透上海3月3日 - 中国人力资源和社会保障部网站周五刊登国务院任免通知，任命中国投资有限公司原董事长兼首席执行官丁学东为国务院副秘书长（正部长级），免去肖捷的国务院副秘书长职务。
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透华盛顿3月2日 - 美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)周四表示，他将不参与任何有关俄罗斯干预2016年总统大选指控的调查。但他坚称，他未披露去年与俄罗斯大使会面一事，并没有任何过错。