俄罗斯或寻求“可控地解除”阿萨德政权

路透慕尼黑/莫斯科2月5日电（记者 William Maclean/Steve Gutterman）---俄罗斯外交部长与情报部门负责人将於本周在大马士革参加会谈，或要寻求“可控地解除”阿萨德的统治，以挽救俄罗斯在阿拉伯世界对抗西方对手的唯一主要据点。

在周六中俄否决联合国叙利亚问题决议草案数小时前，俄罗斯政府宣布了此项高风险的任务。安理会草案旨在通过支持阿拉伯联盟和平计划，敦促阿萨德下台，以使阿萨德政府停止对国内反抗运动的镇压。

俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）称，他将同该国对外情报局局长弗拉德科夫（Mikhail Fradkov）周二赴叙利亚，参加与阿萨德的谈判。

拉夫罗夫未透露任何关於他们此行目的的消息，不过俄外交部周日的一份声明暗示，他和弗拉德科夫将至少会对阿萨德施压，让其做出妥协。阿萨德已排除自己辞职的可能，并称反对他的人为“恐怖分子”。

该声明称，俄罗斯总统梅德韦杰夫下令执行此任务，因为俄罗斯“坚定的打算在最快实施条件成熟的民主改革的基础上，寻求最快稳定叙利亚局势”。

在投出令西方不满、令阿萨德的反对人士坚定反抗决心的否决票後，俄罗斯面临着一项棘手任务：如何使其与备受攻击的叙利亚领导人的长期关系，驶上足够坚固的轨道，以使其不至于丢失在中东地区最坚固的据点。

阿萨德政府签有价值数十亿美元的合同，以购买俄罗斯的武器，且俄罗斯在叙利亚地中海海岸有一个海军维护和供给基地，这个基地也是俄罗斯在前苏联版图之外的唯一个军事基地。

英国军事智库--皇家联合军种研究院（Royal United Services Institute）的Shashank Joshi称：“俄罗斯的目的是，从阿萨德政权的倾覆中抢救出一些东西，并在其最重要的阿拉伯盟友处牵制西方的影响力。”

Joshi称，随着阿萨德面临来自西方、阿拉伯国家以及叙利亚反对派的压力日增，俄罗斯政府维持影响力的最好希望是“可控地解除”阿萨德政权并向新政权过渡，使阿萨德下台但是新政权要围绕阿萨德王朝忠实者而建。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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