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时事要闻 | 2012年 8月 3日 星期五 17:21 BJT

俄罗斯派海军舰艇前往叙利亚塔尔图斯港--报导

路透莫斯科8月3日电---俄罗斯媒体援引俄总参谋部一位消息人士的话报导称，俄罗斯已派出三艘大型登陆舰搭载海军陆战队员前往叙利亚塔尔图斯港（Tartus）的俄海军基地。

该消息人士称，每艘登陆舰搭载最多120名海军，这些舰艇目前位於地中海，本周末可抵达塔尔图斯港。

该消息人士没有透露这些舰艇的任务目标。俄罗斯此前曾表示，该国准备向叙利亚派遣海军，以保护相关人员安全，并从该海军补给基地撤走设备。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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