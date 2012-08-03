俄罗斯派海军舰艇前往叙利亚塔尔图斯港--报导

该消息人士称，每艘登陆舰搭载最多120名海军，这些舰艇目前位於地中海，本周末可抵达塔尔图斯港。

该消息人士没有透露这些舰艇的任务目标。俄罗斯此前曾表示，该国准备向叙利亚派遣海军，以保护相关人员安全，并从该海军补给基地撤走设备。（完）