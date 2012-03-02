普京称俄罗斯与阿萨德无特殊关系

马来西亚警方指认一名朝鲜使馆官员为金正男遇刺案嫌犯
路透吉隆坡2月22日 - 马来西亚警方周三指认一名朝鲜使馆高级官员为金正男遇刺案的嫌犯之一，并称另一嫌犯与朝鲜航空公司有关联。
路透伦敦3月2日电---俄罗斯总理普京在周五发表的采访中称，俄罗斯与叙利亚总统阿萨德没有特殊关系，叙利亚民众应自主决定由谁管理国家。
普京称，俄罗斯政府关切霍姆斯等城市的人权状况。俄罗斯本周末将举行总统选举，普京料将顺利当选。
普京对英国《泰晤士报》表示：“应该由叙利亚人决定由谁掌管他们的国家。我们需要确保他们停止自相残杀。”
他称，叙利亚需要的是停火以及各方的谈判。
报导称，尽管叙利亚冲突死亡人数上升，存在大范围侵犯人权行为，普京敦促西方不要感情用事。
俄罗斯眼下仍是叙利亚的少数支持者之一，该国於上月否决针对叙利亚政府的联合国安理会决议草案。不过周四在联合国安理会对叙利亚拒绝联合国人道事务副秘书长阿莫斯（Valerie Amos）访问该国表示失望的声明投票中，俄罗斯投了赞成票。
普京称：“阿萨德刚刚掌权时，他首先访问的是伦敦和其他欧洲国家首都。”
“我们与叙利亚没有特殊关系，我们只对化解冲突感兴趣。”（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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