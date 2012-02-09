普京警告西方不要试图干涉俄罗斯

路透莫斯科2月8日电（记者 Steve Gutterman/Gleb Bryanski）---俄罗斯总理普京周三称，全球暴力倾向抬头，俄罗斯不能让类似利比亚和叙利亚的事件在俄上演。他并警告西方不要干涉俄罗斯。

距离俄罗斯3月总统大选仅数周，尽管遭受反对派的大规模抗议，普京当选总统几乎稳操胜券。普京还向政敌发出明确信号，他不会容忍稳定遭受威胁。

普京与俄罗斯宗教领袖会谈时发表上述评论。普京2000-2008年任俄总统期间，也多次谴责美国和北约的海外军事行动。

普京与俄罗斯东正教、穆斯林教、犹太教和佛教领袖谈及利比亚和叙利亚问题时称：“我们当然要谴责所有暴力活动，无论起因是什麽。”但他表示应三思而后行。

“向他们提供帮助和建议，对他们设限，比如限制其用武能力，但在任何情况下都不能进行干涉。”

中俄周六否决联合国安理会支持西方及阿盟呼吁叙利亚总统阿萨德下台的决议草案。俄罗斯通过此举更明确传递了上述信息。

俄罗斯表示，该国担心涉叙决议将为外国军事干涉敞开大门。俄罗斯指责北约将联合国2010年3月利比亚决议，解读为帮助反对派驱逐卡扎菲的许可证。

普京称：“过去十年，国际事件中暴力倾向开始抬头。这不能不令人担忧……我们一定不能让俄罗斯发生这种事情。”（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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